В Челябинске на праймериз ЕР заявились 322 кандидата на выдвижение в заксобрание

В Челябинской области почти 3,5 тыс. человек подали документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Из них 322 намерены выдвигаться на выборы депутатов законодательного собрания региона. Такие сведения опубликованы на официальной сайте предварительного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Прием документов на участие в праймериз завершился 24 апреля. В Челябинской области кроме выборов в региональный парламент предварительное голосование проводится для выдвижения кандидатов по 37 муниципальным избирательным кампаниям.

На участие в выборах в представительный орган Челябинской области претендуют 34 действующих члена законодательного собрания, при этом двое из них не единороссы. Это Евгений Рева, избранный в 2020 году от партии ЛДПР, и Михаил Махов — от «Зеленой альтернативы». На сайте предварительного голосования они указаны как «беспартийный» и «сторонник партии» соответственно.

Также на праймериз заявились действующие спикер Олег Гербер и шесть его заместителей. Два вице-спикера — гендиректор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко и президент «Южуралзолота группы компаний» Константин Струков документы не направили. Последний является депутатов заксобрания уже 25 лет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в предварительном голосовании «Единой России» собираются участвовать мэр Челябинска Алексей Лошкин и председатель гордумы Сергей Буяков.