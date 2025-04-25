В Челябинске на праймериз ЕР заявились 322 кандидата на выдвижение в заксобрание
В Челябинской области почти 3,5 тыс. человек подали документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Из них 322 намерены выдвигаться на выборы депутатов законодательного собрания региона. Такие сведения опубликованы на официальной сайте предварительного голосования.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Прием документов на участие в праймериз завершился 24 апреля. В Челябинской области кроме выборов в региональный парламент предварительное голосование проводится для выдвижения кандидатов по 37 муниципальным избирательным кампаниям.
На участие в выборах в представительный орган Челябинской области претендуют 34 действующих члена законодательного собрания, при этом двое из них не единороссы. Это Евгений Рева, избранный в 2020 году от партии ЛДПР, и Михаил Махов — от «Зеленой альтернативы». На сайте предварительного голосования они указаны как «беспартийный» и «сторонник партии» соответственно.
Также на праймериз заявились действующие спикер Олег Гербер и шесть его заместителей. Два вице-спикера — гендиректор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко и президент «Южуралзолота группы компаний» Константин Струков документы не направили. Последний является депутатов заксобрания уже 25 лет.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в предварительном голосовании «Единой России» собираются участвовать мэр Челябинска Алексей Лошкин и председатель гордумы Сергей Буяков.