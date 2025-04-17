Мэр Челябинска планирует баллотироваться в депутаты заксобрания

Глава Челябинска Алексей Лошкин решил принять участие в праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатов в законодательное собрание Челябинской области. Он подал документы 17 апреля, сообщает пресс-служба реготделения.

«Сегодня партия „Единая Россия“ представляет большинство на всех уровнях власти, и в региональном парламенте, и в городском парламенте, и на федеральном уровне, поэтому очень важное решение с точки зрения укрепления штата членов „Единой России“ будущих депутатов для того, чтобы продвигать те решения, которые ставит президент перед и исполнительной властью, и конечно же, законодательной властью», — прокомментировал Алексей Лошкин.

Также в праймериз будет участвовать председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 19 по 25 мая. Процедура будет организована в электронном формате на сайте с верификацией через Госуслуги. Победители представят реготделение на выборах в законодательное собрание Челябинской области и в 37 органов местного самоуправления осенью.