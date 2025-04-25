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Коммерсантъ FM
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Кличко допустил, что Украине придется уступить России территории ради мира

Мэр Киева Виталий Кличко назвал отказ Украины от территорий одним из сценариев достижения мира на Украине. Заявление прозвучало в интервью BBC. При этом глава города назвал территориальные уступки временным решением проблемы.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Один из сценариев — это… отдать территории,— сказал Виталий Кличко BBC. — Это несправедливо. Однако для мира, временного мира, может, это будет решением проблемы, временным».

Мэр Киева не уточнил, какие именно территории он имел в виду. Однако подчеркнул, что украинцы никогда не признают территории российскими.

По данным СМИ, предложенный США мирный план предполагает признание Крыма российским, а также сохранение за Россией приобретенных за время боевых действий территорий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает полуостров территорией РФ, поскольку это противоречит украинской конституции.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа может лопнуть».

Анастасия Домбицкая

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