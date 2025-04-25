ФСБ показала кадры задержания гражданина Румынии за сотрудничество с СБУ

ФСБ опубликовала видео задержания в Сочи гражданина Румынии. Он подозревается в передаче украинской разведке данных о местах дислокации российских объектов противовоздушной обороны.

Во время допроса мужчина 2002 года рождения признал, что поддерживал связь со старшим офицером украинской разведки. «Я увидел расчет ПВО по пути из Сочи в Адлер, на правой стороне дороги. Я запомнил перекресток, где это было. Позже я нашел его на карте и отправил ему эту информацию»,— сказал задержанный.

При содействии украинских властей подозреваемый планировал выехать из России и вступить в вооруженные силы Украины.