В Челябинске ограничат движение на проспекте Ленина 1 мая

В Челябинске на проспекте Ленина ограничат движение для проведения эстафеты 1 мая, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

Водителей просят не парковать автомобили на проспекте Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга в ночь с 30 апреля на 1 мая. Машины, оставленные на этом участке, эвакуируют на штрафстоянку. В День труда проспект Ленина на этом участке полностью перекроют для автомобилей и общественного транспорта с 8 до 15 часов.

Виталина Ярховска