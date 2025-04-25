Юрий Слюсарь завел аккаунт в «Одноклассниках»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь зарегистрировался в социальной сети «Одноклассники». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области

Как отметил господин Слюсарь, в своем канале и в профиле во «ВКонтакте» он с момента регистрации получил более 33 тыс. комментариев. Глава региона поблагодарил жителей за обратную связь и заверил, что читает обращения и учитывает высказанные в них пожелания.

Мария Иванова