Крупный липецкий производитель пива смог выйти из убытков в 2024 году

ООО «Липецкпиво» закончило 2024 год с чистой прибылью 24,7 млн руб. (годом ранее общество получило убыток 26,9 млн руб.). Выручка увеличилась с 2,8 до 4 млрд руб. (на 45,1%). Это следует из финотчета компании в базе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дебиторская задолженность «Липецкпива» за год выросла на 43,6% — с 519,9 до 737,3 млн руб. Кредиторская задолженность — на 51,2%: с 404,9 до 612,2 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Липецкпиво» зарегистрировано в Липецке в 2013 году для производства пива. Уставный капитал — 1,2 млрд руб. 94,96% компании принадлежит Владимиру Любанову, 5,04% — Людмиле Глотовой, менее 1% — гендиректору Сергею Подлесных. По собственным данным, завод был построен в 1977 году, его мощность составляет 250 млн л продукции в год. На предприятии производится пиво под марками LiebenBier, «Buddy», «Приятель», «Ирландский рецепт» и «Липецкое», а также безалкогольные напитки. Продукция представлена в 30 регионах России.

В августе прошлого года Росалкогольтабакконтроль обратился в арбитражный суд Липецкой области с требованием исключить местное ООО «Чешский пивоваренный завод “Добре пиво”» из реестра производителей пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи. В марте этого года суд отказал в удовлетворении иска.

Ульяна Ларионова