Известный пивзавод в Липецке не стали исключать из реестра производителей пива

Арбитражный суд Липецкой области отказал Росалкогольтабакконтролю в исключении местного ООО «Чешский пивоваренный завод “Добре пиво”» из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Жалоб на него суд не регистрировал.

Иск поступил в суд в августе прошлого года. В июле 2024-го сотрудники Росалкогольтабаконтроля провели выездную проверку на предприятии. Они установили, что на основном технологическом оборудовании пивоварни отсутствуют четкие и различаемые идентификационные надписи. В связи с этим оборудование якобы нельзя сравнить с представленной на него документацией и произвести расчет мощности, что является нарушением закона о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Руководство пивзавода не согласилось с выводами Росалкогольтабакконтроля. По данным компании, оборудование, о котором идет речь, закуплено в 2014 году, и в отношении него ранее уже была проведена проверка. По ее итогам оборудованием разрешили пользоваться.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который предписывает всем производителям пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи регистрироваться в реестре, который ведет Росалкогольтабакконтроль. При включении в перечень предусматривается проведение внеплановой проверки организации для установления наличия у нее основного технологического оборудования.

О том, почему производители пива в России повышают отпускные цены,— в публикации «Ъ».

Алина Морозова