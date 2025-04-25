Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые коллекции и красивые запуски в мире моды и красоты.

Russian Beauty Guru вдохновилась ивановским ситцем

Российская марка Russian Beauty Guru выпустила пять новых оттенков помады «Русский нюд» с улучшенной формулой и ребрендингом упаковки. Помады украшены историческими рисунками ивановских ситцевых мануфактур, предоставленных хранилищем Музея ивановского ситца, где хранятся орнаменты и собрана история росписи по ткани, ведущей отсчет с XVII века. В обновленной коллекции помад были использованы следующие паттерны: «Ткань ''Лино полосатое''» Куваевской мануфактуры (экспонат Всемирной выставки в Париже, 1900 г.), «Ситец ''Мебельный Белоземельный''» мануфактуры О. С. Сокова, «Ситец фабрики А. И. Гандурина с братьями» (экспонат Всемирной выставки в Чикаго, 1893 г.).

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Getlek ушла в гурманство

Марка Geltek представила лимитированную ароматную коллекцию Gourmet, в средствах которой соединены эффективные составы, приятные ароматы и комфортные текстуры. В коллекцию вошли: свежий Cucumber Breeze, сладкий Caramel Popcorn, сливочный Vanilla Milk и игристый Fizzy-Cola. В каждом аромате — масло для душа, молочко для тела, бальзам для губ и ухаживающий спрей для волос.

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Furla показала рассвет

Вышла новая коллекция итальянской марки Furla Pre Fall’ 25: она вдохновлена рассветом и пастельными оттенками неба. Cirro, Azalea и Light Salvia (цвета сумок коллекции) сочетаются с яркими акцентами Paprika и Flamingo. Важны и детали: от сочетания фактур ткани и кожи в сумках-ведрах до деликатного цветочного декора и аккуратной фурнитуры.

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Ирина Кириенко