Дайджест событий
Неделя модных новостей
В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые коллекции и красивые запуски в мире моды и красоты.
Russian Beauty Guru вдохновилась ивановским ситцем
Российская марка Russian Beauty Guru выпустила пять новых оттенков помады «Русский нюд» с улучшенной формулой и ребрендингом упаковки. Помады украшены историческими рисунками ивановских ситцевых мануфактур, предоставленных хранилищем Музея ивановского ситца, где хранятся орнаменты и собрана история росписи по ткани, ведущей отсчет с XVII века. В обновленной коллекции помад были использованы следующие паттерны: «Ткань ''Лино полосатое''» Куваевской мануфактуры (экспонат Всемирной выставки в Париже, 1900 г.), «Ситец ''Мебельный Белоземельный''» мануфактуры О. С. Сокова, «Ситец фабрики А. И. Гандурина с братьями» (экспонат Всемирной выставки в Чикаго, 1893 г.).
Getlek ушла в гурманство
Марка Geltek представила лимитированную ароматную коллекцию Gourmet, в средствах которой соединены эффективные составы, приятные ароматы и комфортные текстуры. В коллекцию вошли: свежий Cucumber Breeze, сладкий Caramel Popcorn, сливочный Vanilla Milk и игристый Fizzy-Cola. В каждом аромате — масло для душа, молочко для тела, бальзам для губ и ухаживающий спрей для волос.
Furla показала рассвет
Вышла новая коллекция итальянской марки Furla Pre Fall’ 25: она вдохновлена рассветом и пастельными оттенками неба. Cirro, Azalea и Light Salvia (цвета сумок коллекции) сочетаются с яркими акцентами Paprika и Flamingo. Важны и детали: от сочетания фактур ткани и кожи в сумках-ведрах до деликатного цветочного декора и аккуратной фурнитуры.