Павел Бучневич оформил хет-трик в матче 1/8 финала play-off НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич забросил три шайбы в ворота «Виннипег Джетс» в матче 1/8 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott Kane / AP Фото: Scott Kane / AP

Бучневич набрал четыре очка — оформил хет-трик и отметился голевой передачей. Первые две шайбы он забросил за 3 минуты 11 секунд, что стало самым быстрым дублем в матчах play-off НХЛ в XXI веке. Рекорд лиги принадлежит канадскому форварду Дику Даффу, который в 1963 году в составе «Торонто Мейпл Лифс» забил два гола за 1 минуту 8 секунд в финале Кубка Стэнли против «Детройт Ред Уингс».

Кроме Бучневича в составе «Сент-Луиса» отличились Кэм Фаулер, Джордан Кайру, Алексей Торопченко и Колтон Парайко. У «Виннипега» авторами заброшенных шайб стали Давид Густафссон и Нил Пионк.

«Сент-Луис» сократил отставание от «Виннипега» в серии до четырех побед — 1:2. Следующий матч противостояния состоится 27 апреля в Сент-Луисе.

Таисия Орлова