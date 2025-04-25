Ростов-на-Дону встретит Огонь Победы с Поклонной горы

Ростов-на-Дону стал одной из точек маршрута акции «Огонь Победы», в рамках которой частичку Вечного огня с Поклонной горы провезут по городам России. Это следует из сообщения пресс-службы Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В акции принимают участие еще 11 городов: Тула, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Новороссийск, Керчь, Севастополь, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск.

По словам заместителя министра транспорта Евгения Филиппова, «Огонь Победы» это символ вечной памяти о героях Великой Отечественной войны и дань уважения участникам специальной военной операции.

Константин Соловьев