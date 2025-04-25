С 25 апреля в Татарстане стартует сезон пассажирской навигации по Волге. Об этом сообщается на сайте компании «Речной флот Татарстана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирская навигация по Волге в Татарстане открывается с 25 апреля

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Пассажирская навигация по Волге в Татарстане открывается с 25 апреля

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В этом году планируется запустить 18 теплоходов. В 2025 году дополнительно введут в эксплуатацию 3 новых судна: двухпалубный теплоход «Павел Миронов», скоростной теплоход «Восход-51» и банкетоход «Адмирал».

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2024 году речным транспортом перевезли более 455 тыс. пассажиров.

Дарья Сайфиева