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УФАС Ставрополья запретило «Спецтехнике» участвовать в госзакупках на два года

Ставропольская компания «Спецтехника» на два года лишилась права участвовать в государственных закупках после того, как не предоставила обещанную технику для грузоперевозок двум филиалам «Стававтодора». Об этом сообщает «Победа26» со ссылкой на региональное управление антимонопольной службы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Включение организации в реестр недобросовестных перевозчиков — серьезное испытание для бизнеса»,— пояснила сотрудница отдела контроля закупок УФАС Юлия Булгакова.

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, компания не предоставила требуемую технику для транспортировки грузов, в результате чего контракты были расторгнуты. Из-за включения в черный список организация потеряла возможность участвовать в государственных закупках на ближайшие два года.

Представительства ГБУ СК «Стававтодор» обратились в региональное УФАС с жалобами на нарушение фирмой сроков по двум соглашениям.

По данным антимонопольной службы, наиболее частые сговоры происходят в сфере строительства и при закупке лекарственных препаратов.

Николай Аксенов

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