УФАС Ставрополья запретило «Спецтехнике» участвовать в госзакупках на два года

Ставропольская компания «Спецтехника» на два года лишилась права участвовать в государственных закупках после того, как не предоставила обещанную технику для грузоперевозок двум филиалам «Стававтодора». Об этом сообщает «Победа26» со ссылкой на региональное управление антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Включение организации в реестр недобросовестных перевозчиков — серьезное испытание для бизнеса»,— пояснила сотрудница отдела контроля закупок УФАС Юлия Булгакова.

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, компания не предоставила требуемую технику для транспортировки грузов, в результате чего контракты были расторгнуты. Из-за включения в черный список организация потеряла возможность участвовать в государственных закупках на ближайшие два года.

Представительства ГБУ СК «Стававтодор» обратились в региональное УФАС с жалобами на нарушение фирмой сроков по двум соглашениям.

По данным антимонопольной службы, наиболее частые сговоры происходят в сфере строительства и при закупке лекарственных препаратов.

Николай Аксенов