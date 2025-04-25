УФАС Ставрополья запретило «Спецтехнике» участвовать в госзакупках на два года
Ставропольская компания «Спецтехника» на два года лишилась права участвовать в государственных закупках после того, как не предоставила обещанную технику для грузоперевозок двум филиалам «Стававтодора». Об этом сообщает «Победа26» со ссылкой на региональное управление антимонопольной службы.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Включение организации в реестр недобросовестных перевозчиков — серьезное испытание для бизнеса»,— пояснила сотрудница отдела контроля закупок УФАС Юлия Булгакова.
Как сообщили в антимонопольном ведомстве, компания не предоставила требуемую технику для транспортировки грузов, в результате чего контракты были расторгнуты. Из-за включения в черный список организация потеряла возможность участвовать в государственных закупках на ближайшие два года.
Представительства ГБУ СК «Стававтодор» обратились в региональное УФАС с жалобами на нарушение фирмой сроков по двум соглашениям.
По данным антимонопольной службы, наиболее частые сговоры происходят в сфере строительства и при закупке лекарственных препаратов.