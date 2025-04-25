В Казани полицейские задержали закладчика наркотиков

В Казани рядом с одним из домов на улице Патриса Лумумбы полицейские задержали молодого человека 2002 года рождения во время того, когда он совершал очередную закладку. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Установлено, что задержанный, незаконно приобретал наркотические средства, хранил их в съемной квартире в расфасованном виде, после чего они были изъяты в ходе обыска. В частности, из оборудованного тайника извлечено 0,99 г мефедрона, а при обыске в его квартире обнаружено еще 311,97 г этого наркотика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Артём Дергунов