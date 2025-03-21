Власти лишили льготного статуса инвестпроект «Жемчужины Алтая»

Правительство Республики Алтай заявило о лишении статуса инвестпроекта регионального значения «Жемчужины Алтая». Соответствующее решение было принято на заседании инвестиционной комиссии в правительстве Республики Алтай. Инвестор — ООО «Вип концепт» (совместное предприятие ООО «Алтика» и ООО «Агрупп») — планировал построить на территории бывшей особой экономической зоны (ОЭЗ) в Майминском районе оздоровительный комплекс с четырехзвездочным отелем. Инвестиции в проект оценивались в 7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

«В свое время республика выделила 140 гектаров земли. На льготных условиях. Ожидали больше 7 млрд руб. инвестиций, налоги и 600 новых рабочих мест. Но стройку так никто и не начал. Не оформлено даже разрешение на строительство»,— прокомментировал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак.

Проект «Жемчужина Алтая» получил региональный статус в июне 2022 года. В декабре 2023 года в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума между инвестором проекта, ПСБ и правительством Республики Алтай было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам создания эко-рекреационного комплекса.

Лолита Белова