Ночь в библиотеке, концерт в рок-баре, вечеринка на крыше

В предстоящие субботу и воскресенье ростовчане и гости донской столицы смогут послушать поп-коллектив «Потомучто», окунуться в атмосферу «Библионочи-2025» или побывать на Dogs party. А еще для всех желающих – концерты, спектакли и кинопремьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что посмотреть в кино

Чем еще заняться

Где послушать музыку

26 апреля в 19:00 на площадке «Эссе» состоится концерт-презентация альбома S. A. N. исполнительницы джаза Софии Ацбехи Негги. Это дебютный альбом вокалистки, написан в соавторстве с контрабасистом Михаилом Дмитриевым. По словам исполнительницы, S. A. N. полностью состоит из авторских композиций, «вобравших в себя эстетику традиционного джаза, соул-музыки и R&B». Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

26 и 27 апреля в 20:00 в пространстве (больше известном в Ростове, как рок-бар) «Баба Люба» пройдет концерт коллектива «Потомучто», который играет «веселый (и не только) панк-рок на обычном, человеческом языке». Песни группы можно услышать на радиостанциях России и в кино. Стоимость билетов — 2500 руб. (16+)

27 апреля в 18:00 в Конгресс-Холле ДГТУ состоится концерт Symphony of the Cinema. Это симфоническое шоу, которое призвано перенести зрителей в мир турецкого кино. Симфонический оркестр исполнит музыку из сериалов «Великолепный век», «Ветреный», «Королек — птичка певчая», «Постучись в мою дверь» и др. Стоимость билетов— от 2000 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

26 апреля в 18:00 на сцене Молодежного театра покажут «Ромео и Жанетта. Сумерки любви» по пьесе французского драматурга Жана Ануя. Она о любви вне времени. Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

27 апреля в 17:00 в Парке им. Октябрьской революции покажут спектакль-променад «Мышенариум». Это новая работа театра-улицы «Ларамбла» по мотивам «Легенды о Крысолове». История об одержимом славой музыканте, о «стильных и дерзких крысах». Идея в том, чтобы каждый зритель был полноправным участником представления. Старт — возле планетария на главной аллее парка. Вход свободный. (0+)

27 апреля в 18:30 на сцене Театра драмы им. Максима Горького премьера спектакля «Журавли». Это история о любви и вечной разлуке, известная по многочисленным постановкам (в том числе и той, с которой начался театр «Современник»), а также по фильму Михаила Калатозова «Летят журавли», который завоевал Гран-при Каннского фестиваля. Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы картины «Почтарь». Сюжет: маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство. Стоимость билетов — от 450 руб. (12+)

Еще одна премьера — фильм «Денискины рассказы». Лето — это маленькая жизнь, а для Дениса Кораблева еще и полная удивительных приключений. Его семья во главе с бабушкой отправляется на дачу провести три месяца каникул на свежем воздухе. Дениске предстоит завести новых друзей, впервые влюбиться и отправиться в захватывающее путешествие. Стоимость билетов — от 430 руб. (12+)

Также среди новинок — фильм ужасов «Оно. Новая глава». Психиатр Синтия Уинстоун обладает даром проникать в чужое подсознание. На пороге дома Синтии появляется перепуганная девушка Райли. Она утверждает, что ее преследует злобная сущность. Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

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Чем еще заняться

26 апреля с 13:00 до 16:00 на крыше бутик-отеля «39» состоится Dogs party. Хозяевам домашних питомцев специалисты дадут советы по грумингу, уходу и питанию. Также в программе — розыгрыш призов, догс-бар. Вход — 700 руб. (6+)

26 апреля с 17:00 до 23:00 в ГБУ РО Донская государственная публичная библиотека пройдет ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2025: Свои герои». В программе — лекции, мастер-классы, экскурсии. Вход бесплатный. Однако для того, чтобы получить билеты необходимо пройти предварительную регистрацию. А сами билеты на мероприятия «ночи» можно будет получить за 20 минут до начала. (6+)

Все выходные в галерее «Арт-Базар», с 14:00 до 20:00, работает персональная выставка Дарьи Киселевой «Фрагменты целого». Это —первая попытка художницы заявить о себе, как о творческой единице, собрав в одном пространстве работы разных лет. Вход свободный. (12+)

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