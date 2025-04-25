В Воронежской области открылся отечественный завод «Глобальные напитки» по выпуску безалкогольных напитков, построенный с нуля за счет полностью российских инвестиций. Объем вложений в строительство и оснащение предприятия превысил 10 млрд руб. Его проектная мощность — до 800 млн единиц продукции в год. Ее будут поставлять в российские регионы, страны ближнего и дальнего зарубежья. Завод создал в регионе 450 рабочих мест. При этом, благодаря технологичности и высокому уровню автоматизации, на одной линии в смену работают не более пяти сотрудников. А на складе готовой продукции фронтального хранения высотой более 24 м все операции выполняются роботами без участия людей.

В России хотят сделать обязательными фиксированные компенсации — от 25% до 100% от стоимости билета — за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга. Законопроект о его легализации готовит Минтранс, узнали «Известия». Исключение планируется сделать для родителей с детьми, военнослужащих, летящих к месту службы, лиц, сопровождающих инвалидов, и транзитных пассажиров. Проект изменений в Воздушный кодекс могут вынести на публичное обсуждение уже в начале июня.

Салаватский катализаторный завод перешел в собственность государства. Арбитраж Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства 100% доли предприятия. Оно и ряд других создавались для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават». Их бенефициаром был экс-глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов.