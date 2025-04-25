Власти Тольятти не подали заявку на софинансирование работ по ремонту контейнерных площадок

В Тольятти благоустройство контейнерных площадок переносится на неопределенный срок. Об этом сообщила Валентина Семибратова, помощник депутата Самарской губернской думы Максима Гусейнова в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Госпожа Семибратова заявила, что на протяжении прошлого года совместно с депутатом активно продвигала вопрос благоустройства контейнерных площадок. Даже были выделены субсидии из областного бюджета, и в планах было отремонтировать более 10 площадок в Центральном районе.

Однако администрация Тольятти в 2024 году деньги освоить не успела, и, как стало известно из ответа Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, заявку на софинансирование работ по ремонту контейнерных площадок на 2025 год и вовсе не подала.

«На встрече в администрации города в понедельник мы попросили исправить эту ситуацию, будем держать на контроле решение вопроса»,— заявила общественница.

Алексей Алексеев