В Екатеринбурге закрылась концертная площадка Tele-Club

Концертная площадка Tele-Club («Теле-клуб») завершила работу, сообщили в паблике площадки во «ВКонтакте». Причиной закрытия стало невыполнение требований пожарной безопасности, однако руководство будет добиваться открытия площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Площадке предписали устранить нарушения — по первому предписанию были исправлены 18 из 19 пунктов, однако суд принял решение приостановить деятельность Tele-Club. «Начиная с пандемии концертный бизнес каждый год подвергается испытаниям и работает на грани выживания. Найти средства в этих условиях нам было сложно и будет еще сложнее в условиях приостановления деятельности. Но мы будем стараться исправить замечания и добиваться, чтобы нас открыли. Благодарим наших зрителей, артистов и организаторов, которые провели эти незабываемые годы с нами»,— сказал директор и основатель клуба Олег Кумыш.

Все концерты, которые должны были пройти в основном зале Tele-Club, перенесены на другие площадки, однако мероприятия на летней площадке Tele-Club состоятся — на них можно приобрести билеты.

В этом году, 6 сентября, Tele-Club должно было исполниться 18 лет. Он открылся в 2007 году концертом американской рок-группы Bloodhound Gang, а в 2008 году здесь в последний раз выступила панк-группа «Гражданская оборона». За все годы здесь провели более 1 тыс. концертов, выступили свыше 500 артистов из 42 стран: на площадке дали концерты как всемирно известные группы, исполнители и диджеи — такие как Papa Roach, The Doors, Oomph!, Tricky, Armin van Buuren, так и из России и ближнего зарубежья — «Сплин», Макс Корж, «Звери» и многие другие.

Напомним, переносить мероприятия из Tele-Club на другие площадки начали в марте, так как его закрыли на неопределенный срок для устранения недочетов — из-за пандемии там не всегда удавалось своевременно обновлять систему пожарной безопасности. На прошлой неделе руководство клуба еще пыталось согласовать с МЧС бюрократические вопросы.

Ирина Пичурина