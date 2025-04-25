Самостоятельные новосибирские туристы чаще всего выбирают Центральную Азию

Главными направлениями зарубежных поездок для новосибирцев, путешествующих самостоятельно, являются города Центральной Азии. Это следует из данных исследования, проведенного сервисом для покупки билетов «Авиасейлс». Результаты исследования были представлены в Новосибирске 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Лидирующие позиции в топ-10 городов при бронировании зарубежных поездок у новосибирских пользователей заняли Алматы и Астана (Казахстан), а также Ташкент (Узбекистан) и Бишкек (Кыргызстан). Турецкий курорт Анталья оказался на пятом месте, опередив Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Стамбул. Десятку замыкают Пхукет и Бангкок (Таиланд), а также Баку (Азербайджан).

Согласно подсчетам «Авиасейлс», число поездок новосибирцев за границу выросло, по сравнению с 2023 годом, на 24%. В итоге, на международные направления пришлось 29% бронирований рейсов в 89 государств.

Самыми популярными направлениями для путешествий по России стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Минеральные Воды и Калининград.

Валерий Лавский