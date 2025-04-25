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Курская область получит 1,3 млрд рублей на компенсацию аренды жилья

Правительство РФ выделит Курской области еще 1,3 млрд руб. для компенсационных выплат за аренду жилья гражданам, вынужденно покинувшим свои дома в приграничных районах. Об этом сообщили в кабмине.

«Люди на эту материальную помощь очень рассчитывают, и она должна быть оказана без задержек»,— заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, компенсации за аренду жилья ежемесячно получают порядка 20 тыс. человек, в том числе многодетные семьи. Для последних сумма поддержки составляет 40 тыс. руб., для остальных — 20 тыс.

Боевые действия на курском направлении начались в августе 2024 года. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального масштаба. За прошедшие сутки ВСУ лишились 150 солдат, всего — около 76 тыс.

Ульяна Ларионова

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