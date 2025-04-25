В Тольятти депутаты требуют построить школу на месте заброшки

В Тольятти после обсуждения на комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию думы вопроса о ситуации с брошенными и недостроенными объектами речь зашла в отношении одной такой заброшки, расположенной на территории Комсомольского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Как рассказал зампредседателя комиссии по городскому хозяйству Вадим Гребеньков, он посетил заседание профильной комиссии, чтобы узнать планы администрации в отношении здания школы и земельного участка на ул. Матросова, 5. Местный депутат Айдын Камбаров ранее вместе с жителями выражал серьезную обеспокоенность, что здание снесут и попросту построят на этом месте многоэтажный жилой дом.

«Понятно, что мы имеем сейчас аварийное здание с деревянными перекрытиями. Был муниципальный контракт на его обследование и даже называли потенциального концессионера, который рассматривал возможность после ремонтных работ использовать объект под учреждение образования. Соответственно, земельный участок и строение хотели включить в программу приватизации муниципального имущества»,— заявил господин Гребеньков.

Депутаты настаивают, что на данный момент нужно ограничить доступ для людей, а впоследствии развивать на этом месте новый объект образования.

Далее следует проработать вопрос закрепления этой школы в городской программе строительства новых объектов образования. Можно снести старое здание и построить на его месте новую школу. Важно соблюдать баланс интересов города и жителей. Жители хотят видеть на ул. Матросова, 5 школу и ничего больше. И администрации нужно начать искать инвестора, который бы взялся за этот проект.

Алексей Алексеев