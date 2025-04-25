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В Тольятти заложены средства на содержание двух очередей новой набережной

На очередном заседании городской думы депутаты внесли изменения в текущий бюджет Тольятти. В частности, заложены средства на содержание 1 и 2 очереди новой набережной Автозаводского района — объектов ландшафтной архитектуры, дорог, тротуаров, газонов, фонтанов и системы автополива, прочистку сетей ливневой канализации, линий наружного освещения, техосмотр подъемных механизмов и т. д.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«В 2025 году на эти цели предусмотрено более 62 млн руб. Также 7,4 млн руб. выделены на организацию круглосуточного поста охраны набережной 6 квартала»,— заявили в гордуме.

Кроме того, предусмотрены дополнительные средства для обеспечения охраны на массовых праздничных мероприятиях, включая День Победы и День города.

Алексей Алексеев

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