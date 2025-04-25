«Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch

Холдинг «Севергрупп» Алексея Мордашова начал искать покупателя на завод, ранее принадлежавший немецкой компании Bosch. Речь идет о предприятии «Энгельс Электроинструменты» (бренд «Метеор Тех»), одном из крупнейших в России заводов по производству электроинструментов. Об этом сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

До марта 2022 года завод входил в структуру Bosch и работал под немецким брендом. После начала СВО концерн приостановил деятельность в России из-за опасений, что его продукция может использоваться в «негражданских» целях. В апреле 2023 года активы завода, а также два других предприятия — по выпуску свечей зажигания и отопительных котлов — приобрел холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. На производственных площадках был проведен ребрендинг, и теперь продукция выпускается под маркой «Метеор».

Осенью 2024 года S8 Capital продал эти активы компании «Севергрупп». При этом, как сообщили в региональном министерстве промышленности, заводы продолжат работу в штатном режиме с планами на развитие и расширение специализации.

Причины выставления актива на продажу официально не комментируются, но эксперты отмечают, что управление непрофильными для «Севергрупп» активами в сложившихся экономических условиях оказалось сложным и затратным. В портфеле Алексея Мордашова присутствуют крупные предприятия металлургии, добычи золота, шинной отрасли и ритейла.