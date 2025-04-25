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Ставропольский завод задолжал сотрудникам 20 млн рублей

Завод силовых полупроводниковых приборов в Ставрополе накопил долги по зарплате перед 146 сотрудниками на сумму более 19,6 млн руб. за период с февраля по апрель. Об этом сообщает региональное управление Гострудинспекции.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Предприятие самостоятельно уведомило контролирующий орган о задолженности в ежемесячном отчете, который обязаны предоставлять все организации оборонно-промышленного комплекса.

Представители ведомства не раскрыли название предприятия-должника. В настоящее время Гострудинспекция совместно с прокуратурой инициировала проверку по данному факту.

Николай Аксенов

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