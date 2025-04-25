Торги по продаже двух ярославских гостиниц не состоялись

В Ярославской области не смогли продать гостиницы в Угличе и Ростове. Протоколы размещены на электронной торговой площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница в Ростове

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Гостиница в Ростове

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что гостиницы находятся в областной собственности, переданы в управление сети «Азимут». Изначально область планировала получить за отель в Угличе 953 млн руб. и 813 млн руб. за гостиницу в Ростове, в декабре 2024 года торги не состоялись из-за отсутствия желающих.

Была объявлена повторная процедура, но уже со снижением цены от начальной: нижний порог стоимости гостиницы в Ростове устанавливали в 406 млн руб., а в Угличе — в 476 млн руб. Торги неоднократно продлевались, а в апреле их признали несостоявшимися.

«Признать продажу несостоявшейся в связи с отсутствием заявок»,— указывается в обоих протоколах.

Алла Чижова