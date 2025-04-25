Сочи вошел в топ-3 популярных у пенсионеров авиамаршрутов на майские праздники

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми востребованными авианаправлениями среди пенсионеров на майские праздники 2025 года. Об этом сообщает в совместном исследовании сервиса Туту и банка ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ

В пятерку популярных внутренних направлений также вошли Калининград и Минеральные Воды. Из зарубежных маршрутов туристы пожилого возраста выбирают Минск, Баку, Алматы и Стамбул.

«В этом году заметно возрос интерес к Калининграду, столице Белоруссии, а также Горно-Алтайску»,— отмечает руководитель отдела маркетингового анализа Туту Ольга Котельникова.

Железнодорожный транспорт остается популярным у старшего поколения. По этому виду передвижения лидируют маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Адлер и Симферополь.

Реже всего пожилые путешественники используют автобусы. Среди автобусных направлений в России преобладают Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград. За рубеж на автобусах граждане старшего возраста направляются в Минск, Варшаву и Вильнюс.

На подготовку к майским выходным пенсионеры тратят в среднем более 26 тыс. руб. на человека, что немного превышает показатели прошлого года. Об этом сообщила начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.

По данным банка, основные расходы пожилых клиентов перед праздниками приходятся на супермаркеты, аптеки, кафе, рестораны, маркетплейсы, а также одежду и обувь.

Исследователи отмечают, что различия в предпочтениях между людьми предпенсионного и пенсионного возрастов практически отсутствуют — они выбирают одинаковые направления для отдыха в России и за рубежом.

Мария Удовик