Велосипедистка погибла в ДТП с грузовиком в Татарстане

Женщина-велосипедистка скончалась в результате аварии с грузовиком в Арском районе Татарстана. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость и сбил женщину, пересекавшую проезжую часть. Женщина скончалась на месте.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что 22 апреля в Татарстане задержали водителя цементовоза после ДТП с 4 погибшими. Свою вину мужчина не признал. По его версии, он ехал с приемлемой скоростью, а затормозить не смог из-за того, что отказали тормоза.

Дарья Сайфиева