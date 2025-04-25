Военнослужащий за дезертирство приговорен в Хакасии к 5,5 годам колонии

Абаканский гарнизонный военный суд признал военнослужащего М. виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ), сообщили в судебном органе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как установило следствие, рядовой М. 26 сентября 2024 г. без уважительных причин не явился в воинскую часть, а стал проживать в городе Абазе Республики Хакасия, «скрываясь от правоохранительных органов, проводя время по своему усмотрению». В марте он был обнаружен сотрудниками полиции.

Военнослужащий полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 5,5 лет колонии строгого режима.

Михаил Кичанов