К Рейнику в Саратове проложат водопровод за 30 миллионов рублей

Стоимость прокладки водопровода к Рейнику составил 30,7 млн рублей. Контракт по итогам госзакупки с ООО «Авантаж» подписал комитет по ЖКХ и благоустройству администрации Саратова.

К участкам для многодетных семей проведут водопровод в восемь этапов. Окончательный — 15 октября 2025 года.

Фирме придется построить водозаборную скважину, установить две водонапорные башни, насосную станцию, проложить сети электроснабжения. Также нужно будет построить кольцевой водопровод по 4-му и 5-му Малым Березовым проездам, обустроить железобетонные колодцы, пожарные гидранты.

ООО «Авантаж» зарегистрировано в Саратове в 2007 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий, также у нее еще более 50 видов деятельности, среди которых разведение животных, производство плитки, подача напитков и другие. Директором и владельцем ООО является Исмаил Исмаилов. Выручка за 2024 год составила 12,2 млн рублей.

Ранее «Авантаж» заключал несколько контрактов с фондом капремонта Саратовской области на проведение работ в многоквартирных домах. В Дагестане фирма ремонтировала дороги и школу. Водопровод реконструировала в Руковольском муниципальном образовании Краснопартизанского района.

Ольга Симонова