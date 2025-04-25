Экс-владельцы «Макфы» обжаловали национализацию в Верховном суде РФ

В Верховный суд РФ поступила жалоба на решение об обращении в доход государства акций АО «Макфа» и 26 связанных с ним компаний. Документы направила адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его семьи. Информация размещена на сайте ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

По словам адвоката бывшего главы региона Игоря Трунова, в качестве доводов для отмены решения об изъятии «Макфы» в доход государства указаны: ошибки в применении закона, нарушение сроков давности, неверное и необоснованное применение статьей Гражданского кодекса РФ, привлечение к ответственности не надлежащих лиц, совершение должностного подлога и вынесение заведомо неправосудного решения. Господин Трунов в своем telegram-канале сообщает, что Верховный суд РФ уже истребовал дело о национализации «Макфы» из Центрального районного суда Челябинска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 8 мая 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России обратил в доход государства компанию «Макфа» и 26, связанных с ней организаций. Общая стоимость изъятых активов превышает 46 млрд руб. Суд и истец пришли к выводу, что бенефициары холдинга — экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, продолжали заниматься бизнесом и незаконно управляли активами через родственников и доверенных лиц. Всего в деле было 47 ответчиков, в том числе семь иностранных компаний и 13 физических лиц. В июле прошлого года решение о национализации «Макфы» утвердил Челябинской областной суд, в феврале этого года — Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

В январе 2025 года суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры о взыскании почти 20 млрд руб. с бывших владельцев «Макфы», которые они получили в виде дивидендов.