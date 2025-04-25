Шойгу: Россия сохранила экономическую стабильность вопреки санкциям

Меры российского правительства по развитию отечественного производства помогли адаптировать экономику к условиям санкций. Это позволило сохранить макроэкономическую стабильность России. Об этом сообщает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он назвал рестрикции иностранных государств основным фактором, негативно влияющим на экономическую безопасность России. «Против нас фактически развязана открытая экономическая война, активно проводится политика, призванная ограничить и разорвать торговые, финансовые и другие внешнеэкономические связи между Россией и ее партнерами»,— сказал господин Шойгу в интервью ТАСС.

Он напомнил об отключении российских банков от системы SWIFT, блокировке доступа к зарубежным финансовым рынкам и организациям, а также к находящимся в иностранных юрисдикциях российским счетам и активам. «При этом постоянное совершенствование механизмов поиска платежей с "российским следом", расширение оснований и упрощение порядка применения "вторичных санкций" значительно увеличило риски попадания наших иностранных партнеров под санкции и, как следствие, существенно осложнило проведение внешнеторговых операций»,— отметил господин Шойгу.

О санкциях стран Запада в отношении России — в материале «Ъ» «Область широкого давления».