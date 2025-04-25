ХК «Металлург» расторг контракт с двумя сотрудниками тренерского штаба

Из магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» уволились два сотрудника тренерского штаба. Контракты по обоюдному согласию расторгли с тренером по развитию игроков Валерием Никулиным и помощником главного тренера Алексеем Симаковым, сообщает пресс-служба ХК.

Валерий Никулин работал в тренерском штабе «Металлурга» с 2021 года, а Алексей Симаков — с января 2025-го.

В начале апреля хоккейный клуб «Металлург» выбыл из турнира Кубка Гагарина по результатам серии 1/8 плей-офф. Магнитогорцы уступили омскому «Авангарду» со счетом 4:2. На тот момент «Металлург» являлся действующим обладателем кубка.