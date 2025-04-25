В ДТП в Казани 24 апреля погиб человек

24 апреля в Казани один человек скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Всего произошло 3 аварии с пострадавшими.

Среди происшествий: наезд на пешехода на переходе, столкновение с другим транспортным средством и наезд на пешехода на проезжей части. Всего за сутки поступило 286 сообщений о ДТП. 92 аварии зарегистрировали в центрах оформления, на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 17 ДТП с материальным ущербом.

Также за сутки задержали 6 водителей в состоянии опьянения и 2 человек без водительских прав. 2 человек доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Дарья Сайфиева