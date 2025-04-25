В Перми на штрафстоянку эвакуировали первые в этом сезоне электровелосипеды

В Перми на штрафстоянку эвакуировали первые электровелосипеды, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на администрацию города. Так, за апрель было вывезено девять СИМ, размещенных вне специально отведенных парковочных мест. Четыре электровелосипеда уже вернули владельцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О возвращении в Пермь электровелосипедов сервиса Whoosh стало известно в феврале этого года. Новым правилом проката в этом году стало обязательное пристегивание электровелосипеда к конструкции парковки после завершения аренды.

Напомним, весной прошлого года сервисы аренды электросамокатов прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению средств индивидуальной мобильности в центре города. Новые требования, принятые в марте прошлого года депутатами гордумы, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты размещения для СИМ предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле прошлого года начали вывозить на штрафстоянки. В итоге за три дня работы на штрафстоянки было эвакуировано большинство СИМ кикшерингов. В июне предприниматели обратились в суд. На сторону предпринимателей фактически встала прокуратура Перми, направив в гордуму протест на спорные правила благоустройства.

22 сентября 2024 года Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) к Пермской городской думе.