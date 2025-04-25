В Пензенской области за 134 млн отремонтируют дорогу «Сосновоборск — Никольск»

В Пензенской области запланирован ремонт дороги «Сосновоборск — Никольск». На эти работы из регионального бюджета направят 134 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Объект имеет протяженность 5 тыс. м. Специалисты проведут ремонтные работы в три этапа. В текущем году на эти цели потратят 6,7 млн руб., в следующем — 40,2 млн руб., в 2027 году — 87,2 млн руб.

Срок исполнения контракта на 2025 год — 30 июля. Согласно проведенной экспертизе, сейчас на указанной дороге нарушен поперечный профиль, состояние покрытия является неудовлетворительным, обочины имеют недостаточную высоту, разрушены примыкания к дороге, требуется замена сигнальных столбиков.

Павел Фролов