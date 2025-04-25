Прокуратура начала проверку после стрельбы подростка в Тюмени

После сообщений о стрельбе подростка из пневматического пистолета на улице Дзержинского в Тюмени прокуратура Тюменской области организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации портала 72.ru, 22 апреля 15-летний школьник, находящийся в толпе, выстрелил в воздух, и был сразу задержан сотрудниками полиции и дружинниками. Как сообщили в полиции, его доставили в отдел, готовятся документы в комиссию по делам несовершеннолетних, а на его маму составят протокол по административной статье. Сам подросток сказал, что пистолет принадлежит человеку, с которым он был не особо знаком. После выстрела он отдал оружие ему, однако полицейские пока не нашли владельца пистолета.

Напомним, на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени собирались увеличить количество полицейских нарядов и народных дружинников из-за частых жалоб жителей на нарушения порядка. В частности, число патрульных планировали увеличить по вечерам в пятницу, субботу и воскресенье.

Ирина Пичурина