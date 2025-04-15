В Тюмени на улице Дзержинского увеличат число патрульных после жалоб жителей

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени собираются увеличить количество полицейских нарядов и народных дружинников из-за частых жалоб жителей на нарушения порядка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

Ситуацию мэр обсудил с руководителем УМВД России по Тюмени Дмитрием Ерошевым. По словам господина Афанасьева, на жалобы жителей силовики не всегда оперативно реагируют, поэтому число патрульных на улице увеличат, особенно по вечерам в пятницу, субботу и воскресенье.

«По моему поручению заявления о нарушениях, зафиксированных на видео, направлены в правоохранительные органы. Такие действия будут иметь последствия в соответствии с законодательством. Также для предотвращения подобных ситуаций специалистам необходимо запланировать специальные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений порядка и несоблюдения тишины, особенно в ночное время»,— добавил глава города.

Ирина Пичурина