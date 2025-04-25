Глав томских топливных компаний обвиняют в уклонении от уплаты налогов

В Томской области прокуратура оспорила в суде договоры между топливными компаниями ООО «Томтрансойл» и ООО «ТД-ОЙЛ». Как сообщает пресс-служба ведомства, сделки между организациями совершались для уклонения от уплаты налогов.

По данным правоохранителей, в 2020 году была проведение налоговая проверка у ООО «Томтрансойл». В ходе нее была выявлена недоимка по налогу на добавленную стоимость, с учетом пени и штрафа задолженность превысила 53 млн руб. В феврале 2023 года суд вынес приговор директору организации за уклонение от уплаты налогов и сборов. С юрлица и его руководителя в доход бюджета РФ был взыскан ущерб.

Как установили следователи, директор предприятия сокрыл имущество, за счет которого должно было производиться взыскание. Фигурант дела заключил договоры перевода долга и уступки права требования с ООО «ТД-ОЙЛ», учредителем и директором которого он и является.

Таким образом, ему удалось вывести более 25 млн руб. Областная прокуратура требует признать эти сделки недействительными, а также вернуть средства на счета ООО «Томтрансойл».

Александра Стрелкова