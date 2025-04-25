В апреле пермские новостройки подорожали более чем на 2%

В апреле стоимость первичного жилья в Перми составила 158,5 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 2,1% больше, чем в марте (155,3 тыс. руб. за 1 кв. м), сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Годовой рост цены новостроек в Перми составил 16,5% — в апреле 2024 года средняя стоимость «первички» в краевом центре составляла 136 тыс. руб. за 1 кв. м.

Среди крупнейших городов России в апреле больше всего строящееся жилье подорожало в Уфе: за месяц его стоимость «взлетела» на 5,5%, до 176 тыс. руб. за «квадрат». На втором месте по росту цен закрепился Краснодар (+2,4%, до 169,4 тыс. руб. за 1 кв. м), на третьем — Санкт-Петербург и Воронеж (в обоих городах +2,2%, до 274,9 и 139,8 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно). В апреле новостройки подешевели только в одном городе — Волгограде — на 2,7% (до 138,3 тыс. руб. за 1 кв. м).