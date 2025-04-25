Семь кандидатов намерены участвовать в праймериз единороссов в Черногорске

Семь человек намерены побороться за статус кандидата от «Единой России» (ЕР) на предстоящих в сентябре выборах мэра Черногорска. Среди них нет Василия Белоногова, который возглавляет второй по численности населения город Республики Хакасия с 2010 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Подача заявлений на участие в предварительном электронном голосовании ЕР завершилась 24 апреля. В числе зарегистрированных участников спикер черногорского горсовета Татьяна Грицаенко, индивидуальные предприниматели Максим Михайлов и Вячеслав Финогенов, директор ИП «Бытсервис» Руслан Попович, безработная Светлана Сапожникова, заместитель директора МБУ «Черногорское городское хозяйство» Евгений Сафиулин и гендиректор ООО «Гелиос» Алексей Сметанин.

Голосование на праймериз пройдет с 19 по 25 мая. В 2020 году Василий Белоногов, выдвинутый ЕР, одержал победу, набрав 28,22% голосов.

Валерий Лавский