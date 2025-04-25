В Екатеринбурге до сентября закроют проезд по улице Пехотинцев

С 8 мая до 1 сентября на улице Пехотинцев в Екатеринбурге будут проходить работы по строительству коллектора для реки Ольховка, ими будет заниматься ООО «Проспект». В связи с этим движение транспорта будет временно ограничено, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый этап продлится с 8 мая по 20 июня. В этот период движение будет закрыто на участке ул. Пехотинцев от Надеждинской до пер. Проходного, а также на ул. Надеждинской от Пехотинцев до здания №24.

Второй этап начнется 23 июня и завершится 1 сентября. В это время перекроют участок ул. Пехотинцев от пер. Проходного до ул. Сортировочной.

На закрытых участках установят дорожные знаки и указатели для водителей. Объезд для автомобилей будет организован по улицам Таватуйской и Сортировочной. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.

Напомним, в Екатеринбурге с 19 апреля по 10 августа будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя, на участке от Куйбышева до Малышева. Ограничение связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы, которые выполняет АО «Трест Уралтрансспецстрой».

Ирина Пичурина