За сбыт наркотиков в Кузбассе и Новосибирской области осудят 13 членов банды

В Кузбассе завершено расследование дела в отношении банды наркоторговцев. Обвинения предъявлены 13 ее участникам. Еще трое членов преступного сообщества заключили досудебное соглашение. Двоим из них суд уже вынес приговор — 8,5 и 10 лет лишения свободы соответственно, сообщает полиция Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фигуранты дела были задержаны в ноябре 2023 года. Среди них были жители Санкт-Петербурга, Кемеровской и Новосибирской областей. Два организатора и два оператора находились за пределами Кузбасса. Преступное сообщество было организовано в одном из мессенджеров теневым интернет-магазином.

Дилеры занимались сбытом гашиша и марихуаны. В ходе обысков правоохранители изъяли 10 кг наркотиков. По данным полиции, запрещенные вещества ввозились из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Александра Стрелкова