В 2024 году Башкирия продала меда больше остальных регионов России

В 2024 году Башкирия реализовала 3,38 тыс. тонн меда, что стало рекордом среди всех регионов России, сообщила пресс-служба Россельхозбанка. Республика обошла по объему продажи целые федеральные округа, такие как Северо-Кавказский, Дальневосточный, Северо-Западный и Уральский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Директор Башкирского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов отметил, что на регион приходится 40% меда, проданного в Приволжском федеральном округе, и 12% от общероссийских продаж. «Из каждых 100 литров меда, проданных в России, 12 литров обеспечены башкирскими пчелами и аграриями»,— сказал он.

Основной вклад в реализацию меда в Башкирии в 2024 году внесли личные хозяйства населения, обеспечившие 88% объема. Фермеры и сельскохозяйственные организации добавили еще 12%. На втором месте по объему реализации меда оказался Алтайский край с 3.36 тыс. тонн, а третье занял Краснодарский край с 2,53 тыс. тонн.

Олег Вахитов