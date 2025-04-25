Минобороны РФ потребовало взыскать почти 50 млн рублей с «Воентелекома»

Минобороны РФ требует взыскать почти 50 млн руб. с АО «Воентелеком». Это следует из искового заявления, с которым ознакомился ТАСС. Статус принятия судом заявления не уточняется, как и детали требований министерства. Бывший гендиректор компании Александр Давыдов ранее был осужден за мошенничество в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полная сумма исковых требований — 48 800 308 руб.

В октябре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил советника главы «Воентелекома» Дмитрия Семилетова к четырем годам колонии, а экс-гендиректора Александра Давыдова — к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Оба оштрафованы на 800 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Связанные одним делом».