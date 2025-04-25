Стармер: прекращение огня на Украине может быть объявлено к лету

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня на Украине может быть объявлено к лету. Он добавил, что выступает против временного прекращения огня, так как боится, что это «оставит России возможность вернуться в будущем». Об этом господин Стармер сообщил в интервью Telegraph.

Кир Стармер также повторил свой призыв к гарантиям безопасности США для британских и других западных сил, размещенных на Украине для наблюдения за любым миром, чего президент США Дональд Трамп еще не обещал публично.

Ранее Дональд Трамп заявлял о хороших шансах добиться мирного соглашения уже на этой неделе. В среду, 23 апреля, в Лондоне состоялся еще один этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине, на котором обсуждался мирный план.

По данным СМИ, предложенный США мирный план предполагает признание Крыма российским, а также сохранение за Россией приобретенных за время боевых действий территорий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает полуостров территорией РФ, поскольку это противоречит украинской конституции.