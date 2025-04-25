Южная Корея и США обсудили отмену американских торговых пошлин

Южная Корея и США договорились разработать пакет, направленный на отмену американских пошлин до отмены паузы в отношении взаимных тарифов в июле. Об этом заявила делегация Сеула после первого раунда торговых переговоров в Вашингтоне. Итоги встречи приводит Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил после встречи, что страны провели в четверг «очень успешную» встречу. «Возможно, мы движемся быстрее, чем я думал, и уже на следующей неделе мы начнем обсуждать технические термины»,— сказал он журналистам.

Господин Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир встречались с министром финансов Южной Кореи Чхве Сан Моком и министром промышленности Ан Дук Гыном.

Ни одна из сторон не предоставила подробностей о возможных областях соглашения, однако Южная Корея в своем заявлении заявила, что запросила освобождение от взаимных и конкретных пошлин США, а также предложила сотрудничество в области судостроения и энергетики, а также устранение торговых дисбалансов.

Господин Чхве сообщил, что дополнительные переговоры с Гриром пройдут в Южной Корее 15-16 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин в отношении 185 стран. 9 апреля господин Трамп объявил 90-дневную паузу в торговом конфликте. Позже он заявил, что мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к администрации США с просьбой уменьшить таможенные тарифы.