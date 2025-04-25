Лавров: Трамп — единственный лидер, признавший коренные причины украинского кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа «единственным мировым лидером, признавшим необходимость устранения коренных причин украинского кризиса». По словам главы МИД, РФ поддерживает контакты с США по урегулированию конфликта на Украине.

В разговоре с телеканалом, Сергей Лавров также отметил, что Москва готова к мирной сделке, но есть элементы, которые нужно финализировать.

Ранее предполагалось, что на встрече в Лондоне 23 апреля делегации Украины, США и Европы обсуждали план США по мирному урегулированию конфликта, предложенного Соединенными Штатами. Он включал в себя признание Крыма частью РФ и отказ Украины от членства в НАТО. Украина публично отвергла уступки по Крыму, на что президент США заявил, что Зеленский тормозит переговоры, так как Крым «давно не обсуждается».

Изначально планировалась встреча на уровне министров, но из-за отказа госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя Стива Уиткоффа и представителей Франции, Великобритании и Германии она прошла на уровне экспертов.