Черное золото не засияло

Угольные компании Ростовской области опубликовали финансовую отчетность за 2024 год. Только одно из четырех предприятий смогло закончить год с относительно небольшой прибылью, еще два нарастили и без того миллиардные убытки и еще одна шахта ушла в «небольшой» минус на 89 млн руб. Выручка также показала разную динамику по сравнению с 2023 годом, но многократного обвала продаж ни у кого не зафиксировано. Эксперты отмечают, что работа донских угледобытчиков за грани рентабельности или за этой гранью, обусловлена закрытием экспорта в Европу и снижением прибыли из-за вынужденной переориентации на Индию и Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Единственной в Ростовской области угольной компанией, сумевшей избежать убытка в финансовой отчетности за 2024 год (данные взяты из открытых источников), стало ООО «Шахтоуправление «Садкинское» (эксплуатирует шахту в Белокалитвенском районе, находится под управлением ООО «Южная угольная компания»). Это предприятие в прошлом году заработало 70 млн руб. чистой прибыли. Однако это в шесть раз меньше, чем в 2023-м (430 млн руб.). При этом сократилась выручка – до 6,6 млрд руб. (в 2023 году было 7 млрд руб.).

Лидером по выручке стало АО «Шахтоуправление «Обуховская» (эксплуатирует шахту в Красносулинском районе, находится под управлением ООО «Инвест капитал»), реализовавшее в 2024 году угля на 7,9 млрд руб. (в 2023 году – на 7,8 млрд руб.). Оно же получило и рекордный среди донских угледобытчиков чистый убыток – 4,7 млрд руб. (в 2023 году – 3,4 млрд руб.).

АО «Донской антрацит» (шахта «Дальняя» в Красносулинском районе, также находится под управлением ООО «Инвест капитал») в 2024 году получило 1,9 млрд руб. выручки (против 1,8 млрд руб. годом ранее), увеличив чистый убыток на 300 млн руб. – до 1,6 млрд руб.

АО «Донуголь» (шахта «Шерловская-Наклонная», Красносулинский район) получило 89 млн руб. убытка (в 2023 году – 118 млн руб.) при выручке 3,48 млрд руб. (против 2,705 млрд руб. годом ранее).

Как пояснил «Ъ-Ростов» генеральный директор ООО «Южная угольная компания» Владислав Цатуров, основной причиной плохих финансовых показателей угледобытчиков являются проблемы со сбытом продукции. Это, в свою очередь, обусловлено закрытием европейского рынка и вынужденной переориентацией на поставки в Индию и Китай. Однако экспорт в эти страны менее прибыльный, в том числе из-за дорогой логистики.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что Индия и Китай сейчас являются основным направлением российского угольного экспорта.

«Отдельно стоит указать на то, что проблемы, с которыми столкнулись российские производители угля, усугубляются еще и фактором санкций. Из-за них российский уголь продается на азиатских рынках с огромным дисконтом (до 30%) к и без того низкой цене», – отмечает господин Жарский.

По словам эксперта, китайская электрогенерация остается крупнейшим потребителем угля на мировом рынке. Страна со второй экономикой мира практически полностью удовлетворяет собственные нужды в угле за счет внутренней добычи, на импорт у нее приходится всего 5%, но в абсолютных объемах это так много, что забирает львиную долю российского экспорта.

«Замедление темпов роста китайской экономики (которое будет только усугубляться противостоянием с США и снижением объема экспортоориентированной продукции) чревато и снижением потребления угля», – предупреждает господин Жарский.

Он полагает, что снижение спроса на уголь и, как следствие, его стоимости вместе с показателями угледобывающих компаний «подогревается среднесрочными факторами, которые усугубляют ситуацию».

«В целом стоит констатировать тот факт, что восстановление отрасли и возвращение к показателям даже десятилетней давности исключительно маловероятно», – резюмирует Илья Жарский.

По данным правительства Ростовской области, объем угледобычи в регионе в 2024 году составил 4,97 млн т. В 2023-м на Дону было добыто 5,4 млн т угля, что примерно соответствует среднему уровню добычи за предыдущие 10 лет. Исключение составляет 2021 год с рекордным объемом добычи за все постсоветское время – до 7,3 млн т.

Сергей Иванов