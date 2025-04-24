Полиция установила личность девушки, прикурившей от Вечного огня в Туапсе

Полиция установила личность девушки, прикурившей сигарету от Вечного огня на мемориале «Горка героев» в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Правонарушительницей оказалась 18-летняя местная жительница. По словам девушки, умысла оскорбить чью-либо память у нее не было, а поступок был результатом легкомысленного поведения. Об инциденте стало известно днем 24 апреля из соцсетей.

Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В полиции напомнили, что подобные действия квалифицируются в рамках действующего законодательства и влекут юридическую ответственность.

Анна Гречко